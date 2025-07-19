Эксперт Носова: Московская область стала центром развития парусного спорта

Подмосковье стало точкой формирования нового образа парусного спорта и, в частности, яхтинга – не элитного и недоступного, а открытого для всех, яркого, динамичного, эстетичного и притягивающего деятельных людей. Об этом сообщила РИАМО руководитель комиссии по яхтенному туризму в Российском союзе туриндустрии, урбанист, архитектор и основатель проектно-консалтингового агентства «Простор» Анна Носова.

По словам эксперта, еще в прошлом веке на северных водохранилищах в Московской области стали появляться парусные школы, где свои навыки на воде могли развивать как дети, так и взрослые. Это была настоящая система, кузница кадров, где люди влюблялись в воду, закаляли характер, развивали командные навыки и формировали сообщество. В 90-е и 2000-е годы картина сильно изменилась, разумеется, не в лучшую сторону: парусный спорт вновь стал недоступным из-за закрытости яхт-клубов, а яхтинг начали воспринимать как нечто элитарное.

«Сейчас, когда выросло новое поколение людей – с другими взглядами, ценностями, интересами, насмотренностью, фокусом на активный образ жизни – яхтинг активно возвращается к своим демократичным истокам. С 2010-х формируется и растет сообщество любителей парусного спорта, причем, «точкой входа» для многих, если не большинства, стали именно подмосковные водохранилища: Пироговское, Клязьминское, Пестовское. Здесь расположились частные марины и парусные школы – любой может попробовать себя в этом благородном спорте или просто под парусами без шума мотора, наслаждаясь тем, как шелестящий ветер набивает паруса и приподнимает лодку из воды», – добавила Носова.

Мировой рынок яхтинга оценивается в 50-60 млрд долларов, еще 18-20 – прибрежная инфраструктура. В силу сезонности и прочих объективных факторов наш сегмент гораздо скромнее, однако даже несмотря на это он показывает поразительную динамику и тягу людей к воде (которой у нас предостаточно: 2,8 млн рек и 2 млн озер). Хорошо иллюстрируют ситуацию показатели крупнейшего парусного сообщества в России «Сила ветра»: с 2021 по 2024 год на их яхтах ходило более 260 тыс. человек.

Далее люди, полюбившие паруса в Подмосковье, устремляются изучать с воды другие регионы. Парус позволяет увидеть места, которые недоступны для других видов транспорта. Сегодня яхтинг активно развивается везде – от Белого до Черного моря, от Тихого океана до Балтики. Например, действующим парусным туристическим маршрутом по северу Белого моря воспользовалось уже более полутора тысяч человек.

«Спрос, в том числе и нереализованный, огромен, поэтому интенсивное развитие прибрежной инфраструктуры неизбежно. Именно сейчас, когда отрасль формируется, от архитекторов, урбанистов, инвесторов, федеральных и региональных властей зависит, как это отразится на наших городах. На нас лежит большая ответственность, важно создавать проекты, которые бы максимально интегрировались не только в пространство, но и в сценарии жизни людей. Для этого нужны всесезонные многофункциональные комплексы, в которых каждый найдет занятие по душе круглый год. Хороший пример – кластер «Локомотив» в Казани: здесь запроектирована не только яхтенная марина на 700 судов, но также спортшкола, центр экстремальных водных видов спорта, пассажирский терминал, событийные площадки, а еще – единая цифровая платформа управления трафиком и сервисами. В Московской области крайне высокая плотность застройки и свободных участков под большие проекты не так много, однако и здесь возможно и необходима практика интеграции воды в городскую среду», – заключила Носова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», - сказал Воробьев.