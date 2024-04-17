Московская область приняла более 70 спортсменов и тренеров из Белгорода
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Свыше 70 спортсменов и тренеров из Белгородской области прибыли в Подмосковье, где они возобновят свою тренировочную деятельность, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Поезд с прибывшими в Москву юными спортсменами встретил министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, активисты которого взяли под свою опеку большинство из белгородских ребят.
«К нам сегодня прибыла группа спортсменов из Белгорода, порядка 80 человек, включая тренеров. Одна часть делегации отправится в Серпухов при поддержке движения «Здоровое Отечество», другая — в Солнечногорск. У ребят уже запланированы товарищеские встречи с нашими спортсменами. Также через две недели мы ожидаем делегацию пловцов, их планируем разместить в Жуковском. Ориентировочно ребята проведут у нас две недели, но мы рассматриваем возможность продления на более долгий срок. Губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда поддерживает и оказывает помощь регионам нашей страны, и мы не могли остаться в стороне, учитывая ситуацию в Белгороде», — прокомментировал Алексей Перов.
Подмосковное министерство спорта вместе с активистами движения подготовили для белгородцев обширную спортивную и оздоровительную программу, в рамках которых каждый сможет найти себе увлечение. Главная задача — дать возможность спортсменам возобновить тренировки и проводить полноценную подготовку к соревнованиям.
«Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. «Здоровое Отечество» не может оставаться в стороне. Наша общая задача — позаботиться о детях, обо всех, кому сейчас особенно нужна наша помощь. Мы с нашими единомышленниками решили взять под опеку 50 юных спортсменов спортшколы Белгорода, они занимаются айкидо, тхэквондо и имеют уже заслуги. Наша задача преумножить победы и зарядиться позитивом», — отметила Екатерина Лещинская.
Спортсмены разместятся на спортивной базе «Лесная опушка» в городском округе Серпухов и в муниципальной спортивной школе городского округа Солнечногорск. Ребят ждут комфортные комнаты для проживания, игровые и спортивные площадки, свежий воздух, пятиразовое питание, спа-процедуры, тренировки, зарядки и многое другое. В первый же день на новых базах спортсмены успели познакомиться со своими сверстниками из Московской области, поучаствовать в зарядке, погулять на свежем воздухе и посетить спа-комплекс.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить безопасность детей, проживающих в Белгородской области вблизи районов, подверженных обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.