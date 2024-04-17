Московская область приняла более 70 спортсменов и тренеров из Белгорода

Свыше 70 спортсменов и тренеров из Белгородской области прибыли в Подмосковье, где они возобновят свою тренировочную деятельность, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Поезд с прибывшими в Москву юными спортсменами встретил министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, активисты которого взяли под свою опеку большинство из белгородских ребят.

​«К нам сегодня прибыла группа спортсменов из Белгорода, порядка 80 человек, включая тренеров. Одна часть делегации отправится в Серпухов при поддержке движения «Здоровое Отечество», другая — в Солнечногорск. У ребят уже запланированы товарищеские встречи с нашими спортсменами. Также через две недели мы ожидаем делегацию пловцов, их планируем разместить в Жуковском. Ориентировочно ребята проведут у нас две недели, но мы рассматриваем возможность продления на более долгий срок. Губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда поддерживает и оказывает помощь регионам нашей страны, и мы не могли остаться в стороне, учитывая ситуацию в Белгороде», — прокомментировал Алексей Перов.

​Подмосковное министерство спорта вместе с активистами движения подготовили для белгородцев обширную спортивную и оздоровительную программу, в рамках которых каждый сможет найти себе увлечение. Главная задача — дать возможность спортсменам возобновить тренировки и проводить полноценную подготовку к соревнованиям.

​«Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. «Здоровое Отечество» не может оставаться в стороне. Наша общая задача — позаботиться о детях, обо всех, кому сейчас особенно нужна наша помощь. Мы с нашими единомышленниками решили взять под опеку 50 юных спортсменов спортшколы Белгорода, они занимаются айкидо, тхэквондо и имеют уже заслуги. Наша задача преумножить победы и зарядиться позитивом», — отметила Екатерина Лещинская.

​Спортсмены разместятся на спортивной базе «Лесная опушка» в городском округе Серпухов и в муниципальной спортивной школе городского округа Солнечногорск. Ребят ждут комфортные комнаты для проживания, игровые и спортивные площадки, свежий воздух, пятиразовое питание, спа-процедуры, тренировки, зарядки и многое другое. В первый же день на новых базах спортсмены успели познакомиться со своими сверстниками из Московской области, поучаствовать в зарядке, погулять на свежем воздухе и посетить спа-комплекс.

​Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить безопасность детей, проживающих в Белгородской области вблизи районов, подверженных обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.