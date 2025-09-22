Московская область примет финал «Кубка Победы» по волейболу
Фото - © Пресс-служба волейбольного клуба «Заречье-Одинцово»
Финал четырех «Кубка Победы» по волейболу состоится 27 и 28 сентября в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В волейбольном центре в Одинцове 27 сентября состоятся две полуфинальные встречи, а 28 сентября определится обладатель Кубка Победы и бронзовый призер.
В борьбе за главный трофей турнира на своей домашней арене сыграют волейболистки подмосковной команды «Заречье-Одинцово». Им предстоит сразиться с победителем группы А — «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. Встреча пройдет 27 сентября в 16:00. Также в этот день в 19:00 сыграет вторая пара полуфиналистов — московское «Динамо» и «Динамо-Ак Барс» из Казани.
Время начала финального матча 28 сентября — 19:00, а в 16:00 начнется матч за третье место. Вход на арену для болельщиков бесплатный.
Волейболистки из Подмосковья в рамках группового этапа провели шесть матчей, одержав победу в четырех из них. По итогам двух туров команда «Заречье-Одинцово» с 11 очками заняла второе место в группе Б, лишь по дополнительным показателям уступив лидерство казанскому «Динамо-Ак Барс».
На Кубке Победы подмосковные спортсменки выступают в новой командной экипировке. К привычным зелено-черно-белым цветам клуба был добавлен розовый как символ женственности. Кроме того, в новой экипировке появились цветочные узоры в русском национальном стиле.
Дата проведения: 27 и 28 сентября по адресу: г. Одинцово, улица Маршала Жукова, 22, «Волейбольный центр».
Кубок Победы по волейболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.