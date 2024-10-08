Моржи из Подмосковья поучаствовали в соревнованиях по зимнему плаванию на Волге

Наибольшую дистанцию за 10 минут на открытой холодной воде проплыли участники соревнований «Дубна. В десятку!» 6 октября. Спортивное мероприятие проходит в четвертый раз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы растем, мы начинаем двигаться, энергично развиваться. Начали проводить совместно с МАУ «Городские парки» праздник зимний. Надеемся, что он станет ежегодным — это позволяет привлекать людей. Появляются новые участники, молодые, маленькие, 10-летние появились. Они пришли впервые на наш праздник зимних видов спорта и начинают потихоньку к нам присоединяться», — рассказал участник клуба «Моржи Дубны» Владимир Горланов.

40 моржей из Дубны, Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Ярославской областей, Башкирии стали участниками зимнего заплыва на Волге в этом году. Соревнования были организованы по стандартной системе проведения соревнований на открытой воде. Стартовали по 4 человека. 50-метровую дистанцию поделили на два 25-метровых отрезка.

Женский зачет выиграла тренер клуба «Моржи Дубна» Татьяна Карась. Она проплыла 550 метров за 10 минут.

«У нас в команде есть разного уровня участники — начинающие, любители, профессионалы. Этим наша команда и сильна. Мы не только для результата, а мы для массового движения «Моржи Дубна». Это замечательно!» — поделилась впечатлениями тренер клуба «Моржи Дубна» Татьяна Карась.

Спортсмен из Рыбинска Сергей Стрючков поставил рекорд за время проведения соревнований — проплыл за 10 минут 615 метров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.