Мороз и солнце: куда жителям Московского региона поехать на новогодние праздники

3 и 4 января на рязанском стадионе «Алмаз» состоится вторая «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов»

Первая гонка чемпионов прошла в январе текущего года с триумфом — на трибунах команды поддерживали свыше 7,5 тысяч зрителей, а трансляции и телесюжеты собрали миллионы просмотров.

Еще больше шоу и Нового года

Организаторы приложили все усилия, чтобы сделать событие еще более зрелищным и интересным далеко не только для фанатов зимнего спорта, но и для семей с детьми. Гостей ждет максимально разнообразная развлекательная новогодняя программа и подобающий уровень комфорта.

Для этого монтируются удобные трибуны на 9,5 тысяч зрителей, отапливаемый шатер площадью 500 кв. м, где будут проходить мастер-классы и игры с детьми, а также добавятся теплые туалеты.

Обширная развлекательная программа рассчитана на оба дня: юных зрителей будут ждать Дед Мороз на своем зимнем троне с подарками, территория с аквагримом и конкурсами, фотозона и фудкорт. Кроме того, педагоги, аниматоры и тренеры рязанского центра детского творчества ОАНО «Школа 360» проведут занятия с детьми. Мастер-классы пройдут в специальном шатре в развлекательной зоне недалеко от трибун. Юных зрителей ждет столярная станция, пластилинография, художественная станция, спортивные упражнения и анимационная студия с мини-зоной «Как создаются мультфильмы». Также гости смогут попробовать до 40 настольных игр в зоне «Игорница».

«Чтобы семьям с детьми было легче и приятнее начать год с праздника спорта и здорового образа жизни, мы расширили развлекательную программу с учетом интересов даже самых юных зрителей. А если кто-то не успел попасть на новогоднюю елку, сможет встретить Деда Мороза на своем троне недалеко от трибун и загадать желание», — комментирует совладелец и управляющий партнер компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сергей Колесников.

Жителям южной части Подмосковья будет проще всего приехать на любой из этапов гонки одним днем — на электричке или на личном транспорте. Еще один повод отправиться в путешествие — статус Новогодней столицы России, который получила Рязань. По этому случаю в городе организована насыщенная программа.

«В этом году Рязань — Новогодняя столица России. Пройдет почти тысяча праздничных мероприятий, включая „Гонку чемпионов“ в биатлонном комплексе „Алмаз“. Уверен, будет ярко, интересно и зрелищно!» — прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Организаторами выступают союз биатлонистов России и федерация лыжных гонок России при поддержке губернатора Рязанской области и титульного спонсора — компании «ТЕХНОНИКОЛЬ».

Праздник спорта

«ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» — это в первую очередь уникальное спортивное соревнование. Оно пройдет в два этапа: 3 января в ходе квалификации определятся 10 команд «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка», которые 4 января будут состязаться за призовой фонд. Участие подтвердили призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира по лыжным гонкам и биатлону, среди которых Екатерина Никитина, Евгения Крупицкая, Павел Соловьев, Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Ирина Казакевич, Елизавета Бурундукова (Каплина), Александр Терентьев, Татьяна Сорина, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Денис Спицов, Наталия Шевченко, Артем Мальцев, Антон и Динара Смольские, Константин Тиунов, Иван Горбунов, Лидия Горбунова, Анастасия Фалеева, Алексей Корнев, Александр Поварницын, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Савелий Коростелев, Дарья Непряева и другие. Окончательный состав будет объявлен в декабре.

Такой формат гонки, где вместе соревнуются профи из двух олимпийских видов спорта, уникален.

Снегу — быть!

Капризы погоды также учтены. Чтобы соревнование с участием звезд профессионального спорта мирового уровня прошло без запинок, уже идет подготовка лыжной трассы: работает сразу несколько снегопушек и ратраков — специальных гусеничных машин для выравнивания и уплотнения снега. Толщина снежной подушки должна быть не менее 40 см — с учетом длины круга и средней ширины трассы это сотни 20-тонных грузовиков снега. Дальнейшие работы по напылению продолжатся с 23 декабря — после установления отрицательных температур.

Программа

3 января:

сбор гостей и начало развлекательной программы — с 09:00.

церемония открытия — в 11:20.

старт соревнований — в 12:00.

4 января:

сбор гостей и начало развлекательной программы — с 09:00.

старт соревнований — в 12:00.

церемония награждения — 14:20.

Вход для детей до 6 лет — бесплатно при покупке билета из категории «Взрослый билет + дети до 6 лет». Детский тариф действует для детей от 6 до 14 лет.

