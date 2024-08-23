Молодой шашист из Подмосковья сразится за титул чемпиона мира в сентябре

​Спортсмен из Подмосковья Иван Ильясов поборется за звание чемпиона мира по русским шашкам, который пройдет в Одинцовском городском округе с 5 по 15 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Несомненно, Иван Ильясов будет являться одним из главных фаворитов турнира для болельщиков из региона. Мы уверены, что его участие очень значимо для развития массового спорта, привлечения внимания к интеллектуальным видам спорта и пропаганды здорового образа жизни среди жителей Подмосковья», — прокомментировал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

​Восемнадцатилетний спортсмен родился в подмосковном городе Щёлково. За свою карьеру он 11 раз становился чемпионом мира по русским шашкам, дважды чемпионом мира по международным шашкам и семь раз выигрывал чемпионат Европы по русским шашкам.

​«В детстве бабушка и старшая сестра часто играли со мной в шашки, и я увлекся игрой, захотел тренироваться в группе у Сергея Парфенова. Сергей Александрович тогда сказал мне, что я еще слишком юный. Но после того, как я выиграл турнир среди младших школьников в шесть лет, он сделал для меня исключение», — делится воспоминаниями Иван Ильясов.

Чемпионат мира по русским шашкам состоится в Одинцовском городском округе на территории парка «Патриот» с 5 по 15 сентября.

​На протяжении всех десяти дней турнира сильнейшие шашисты из 25 стран с 5 континентов будут вести борьбу за звание чемпиона мира. В международных соревнованиях примут участие спортсмены из США, Германии, Китая, Турции, Норвегии, Колумбии, Эфиопии, Конго, Анголы, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и России. Сборная России будет представлена 28 сильнейшими спортсменами.

​Также в рамках первого дня чемпионата состоится «Гала-матч Лидеров».

​Торжественная церемония открытия чемпионата мира пройдет 6 сентября в 14:00. В качестве почетных гостей мероприятие посетят ведущие российские политики и культурные деятели, а также именитые спортсмены.

Национальная сборная РФ выступит под своим флагом, а на официальных церемониях награждения, открытия и закрытия соревнований будет звучать гимн России.

​Дата проведения чемпионата мира — с 5 по 15 сентября.

​Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, территория военно-патриотического парка «Патриот», д. 4, «ПСБ Патриот Cosmos Hotels».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.