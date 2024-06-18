Молодежное первенство Ленинского городского округа по футболу продолжается в Видном

«Соперникам предстояло сыграть между собой в групповом этапе, согласно жеребьевке, затем лучшие играли на вылет. Команды до 21 года играют каждый месяц по туру. Всего у нас 6 туров, по их итогам мы определяем победителей», — поделился главный судья соревнований Сергей Клабуков.

Он также добавил, что в основном команды — это представители Ленинского округа, но есть команды и из Москвы. Одним из фаворитов турнира — видновский клуб «Суринам».

«Мы относимся с уважением к любому сопернику, как бы мы с ним не играли, с каким бы счетом не выигрывали, но на поле все равны! Кто-то, безусловно, может быть более сильным, но мы идем от матча к матчу, выигрываем и забираем свои победы», — поделился футболист команды «Суринам» Дмитрий Литвинцев.

Стоит отметить, что для некоторых спортсменов игры турнира стали дебютом на соревнованиях, но несмотря на это, у спортсменов отсутствовало волнение, благодаря должной подготовке и проведенным тренировкам.

Соревнования проходят пятый год, на этот раз в них участвовали 11 команд. Результаты каждого тура будут суммироваться, а победитель первенства определится в конце сезона, который запланирован на октябрь 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.