Международный олимпийский комитет (МОК) разослал приглашения российским спортсменам Дарье Олесик и Павлу Репилову, специализирующимся в санном спорте, для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в 2026 году. Данная информация была предоставлена пресс-службой МОК, пишет ТАСС .

18 января глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила о том, что Олесик и Репилов получили право на участие в предстоящей Олимпиаде, завоевав олимпийские лицензии.

Дарье Олесик 21 год, она является победительницей чемпионата России 2024 года. Павлу Репилову 23 года, в его спортивной карьере — две победы на чемпионатах России.

До этого момента приглашения на Олимпиаду уже получили такие российские атлеты, как фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, представители шорт-трека Иван Посашков и Алена Крылова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Все перечисленные спортсмены подтвердили свое намерение участвовать в Играх.

Кроме того, во вторник МОК направил приглашения горнолыжникам Юлии Плешковой и Семену Ефимову.

Юлия Плешкова, 28 лет, является обладательницей двух бронзовых медалей Универсиад. Горнолыжница уже участвовала в Олимпиаде, проходившей в Пекине, где ее лучшим результатом стало 10-е место в комбинации. Семену Ефимову 29 лет, он является чемпионом (2019) и бронзовым призером (2017) Универсиады.

Олимпийские игры пройдут на территории Италии с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские атлеты будут выступать в нейтральном статусе.

