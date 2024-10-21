Многодетные семьи Павловского Посада отметили День отца спортивной тренировкой

Многодетные семьи Центра развития и поддержки семьи «Росток» отметили праздник День отца на тренировке, которую провели в Центре единоборств «Витязь». Мужчины показали силу, ловкость, отвагу и даже грацию. Вечер получился по-настоящему семейным — поддержать своих героев пришли жены и дети, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команды попробовали свои силы в боксе, гимнастике, тайском боксе и сдали зачет в комплексе спортивных упражнений.

«Рядом с такими папами хочется тянуться ввысь и стараться быть похожими на них. Поздравляем мужчин с Днем отца! Вы наша опора и надежное плечо! Будьте всегда окружены любовью своих близких.» — сказал руководитель центра Андрей Афанасьев.

Такой праздник стал отличной возможностью для укрепления связей между поколениями. Таким образом День отца прошел с улыбками, радостью и взаимопониманием, напомнив всем о значении семейных ценностей и совместного времяпрепровождения.

Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов.

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