Многоборец Подмосковья выиграл всероссийский турнир «Шиповка юных»

​Подмосковный многоборец занял второе место в беге на 60 метров (8,48 секунды), установив личный рекорд. Также он завершил на втором месте выступление в беге на 600 метров (1 минута и 41,23 секунды), снова поставив личный рекорд. В прыжках в длину Афанасий Казимиров показал лучший результат — 4,75 метра. Данный результат также стал лучшим в карьере спортсмена из Московской области. В заключительной дисциплине, метании снаряда, он смог добиться результата в 28,67 метра.

​Данные результаты позволили Афанасию Казимирову стать лучшим в общем зачете и занять первое место, набрав 215 очков.

​Подмосковный спортсмен представляет СШОР по легкой атлетике Московской области.

​Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» проходят в городе Сочи с 3 по 10 октября. В многоборье участвуют более 100 спортсменов из 34 регионов России. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.