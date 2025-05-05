Мировой рекорд по сценическому экстриму попробует установить люберецкий экстремал

11 мая на территории вело-лыжного парка «Шуклинка» в городе Курск в рамках мультиспортивного фестиваля «Шуклинка Фест» многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, заместитель президента федерации силового экстрима России, люберчанин Сергей Агаджанян, известный под прозвищем «Русский Халк», попробует установить мировой рекорд по сценическому экстриму. Рекорд будет посвящен 80-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Для того чтобы установить рекорд, Русскому Халку из Люберец предстоит за 12 минут разломать не менее восьми стальных стержней (шпилек) и надуть до разрыва не менее восьми резиновых грелок. Предметы, которые подготовил для спортсмена Международный союз стронгмена-силового экстрима, считаются одними из самых сложных и непредсказуемых, что в сочетании с жестким лимитом времени делает попытку установления рекорда яркой, зрелищной и драматичной.

«Те же стальные шпильки толщиной 10 мм могут разлетаться при большом усилии буквально за секунды в натренированных и крепких руках, однако по мере усталости спортсмена могут не ломаться довольно долго. Грелки — отдельная история. Иногда, чтобы надуть до разрыва хотя бы одну, уходит больше минуты», — отметил руководитель федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.