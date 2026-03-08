Минспорта включил в программу ГТО салки

Министерство спорта РФ присвоило игре в салки официальный статус спортивной дисциплины и включило ее в нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает Life.ru .

Таким образом, популярная детская забава теперь признана полноценным видом спорта. Соответствующее решение опубликовано на портале министерства. Догонялки перестали быть просто развлечением и стали составным элементом программы ГТО.

Конкретные требования, которые предстоит выполнять участникам, пока не утверждены. Благодаря этому нововведению граждане получат возможность на официальном уровне продемонстрировать свое преимущество в скорости и проворстве.

Ранее стало известно, что Минспорт также рассматривает вопрос о признании спортивной дисциплиной интеллектуальную игру «Полемика». Документы по этому поводу проходят завершающий этап согласования. Формирование лиги и официальный статус — закономерный шаг в развитии подобных игр, нацеленный на выстраивание стабильной профессиональной системы.

