Минспорта: подмосковные спортсмены присоединились к параду-шествию на ВДНХ

Участниками парада-шествия на ВДНХ стали подмосковные спортсмены вместе со своими семьями и во главе с флагоносцем шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На площадке Международной выставки-форума «Россия», которое организовало движение «Здоровое Отечество», собралось более 2 000 спортсменов.

«Первый раз в жизни принимаю участие в подобном параде. Очень понравилось, очень позитивно, рад, что удалось поучаствовать и представить в первом ряду наш родной регион, Московскую область. Приятно, что прекрасная традиция возродилась и шествие теперь будет проходить ежегодно», — поделился эмоциями капитан гандбольного клуба «Чеховские медведи» Кирилл Котов.

Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Парад-шествие на ВДНХ посвятили 105-летнему юбилею первого парада спортсменов, который проходил на Красной площади. В мероприятии поучаствовали 30 спортивных федераций и обществ, а также легендарные спортсмены России Алексей Немов, Никита Нагорный, Дарья Нагорная, Олег Саитов, Александр Лебзяк, Светлана Ромашина и многие другие, среди них были в том числе представители паралимпийских видов спорта.

После шествия именитые спортсмены для всех желающих провели зарядку. Мероприятие завершилось концертом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.