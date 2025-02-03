Министр спорта Подмосковья вручил награды тренеру и спортсменке из Ленинского округа

В доме правительства Московской области состоялось традиционное заседание Коллегии министерства физической культуры и спорта, где были подведены итоги спортивной жизни в регионе за прошедший год, обсуждены планы на текущий и вручены награды тем, кто отличился в спортивных достижениях. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил тренера-преподавателя по плаванию Александру Таранникову и спортсменку, мастера спорта по плаванию Викторию Таранникову из Ленинского городского округа знаком «Спортивная доблесть», сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Одна из особенностей нашего Подмосковья — это, безусловно, любовь к спорту. Сегодня мы подводим итоги той важной работы, которую делаете вы — тренеры, наставники, спортсмены и мы — на муниципальном, региональном уровнях в рамках идеологии нашего Президента, который уделяет большое значение здоровому образу жизни, воспитанию», — приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Спортсменка Виктория Таранникова занимается в детском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» Ленинского городского округа с шести лет и уже является мастером спорта по плаванию. Она многократно одерживала победу в Чемпионате и Первенстве Московской области и много других достижений, дважды становилась победителем Первенства ЦФО, а также на ее счету множество медалей различного достоинства. Тренер-преподаватель Александра Таранникова преподавательскую деятельность в центре «Дельфин» начала в 2017 году, и подготовила немало спортсменов, демонстрирующих выдающиеся результаты. Александра имеет высшую квалификационную категорию в качестве тренера-преподавателя.

«С радостью поздравляю нашу воспитанницу и её тренера с заслуженной наградой. Они являются выдающимися образцами того, как можно преодолевать трудности и достигать значительных успехов. Их настойчивость, трудолюбие и верность спортивному делу вдохновляют всех вокруг», — добавила директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Также сообщается, что в числе почетных гостей мероприятия был двукратный олимпийский чемпион по плаванию, серебряный и бронзовый призер олимпийских игр, пятикратный чемпион Мира и шестикратный чемпион Европы Евгений Рылов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура.

«Мы развиваем спортивную инфраструктуру. Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации», — заявил Воробьев.