Министр спорта Кузбасса покидает свой пост

Мяус, обращаясь к жителям области и своим коллегам, поделился, что последние пять лет на своей должности стали для него замечательным периодом. Он также обратил внимание на те изменения, которые произошли в Кузбассе за это время.

«Я отмечаю, что Кузбасс раньше узнавали по угольным терриконам, по дыму труб, по каким-то трудовым успехам. Последнее время стали узнавать как спортивную область. Достаточно вспомнить наши спортивные сооружения, спортивные мероприятия, которые мы с вами провели, наши результаты спортсменов и команд», — сказал экс-министр.

Мяус заявил, что не прощается с регионом, завершив свою речь фразой «До новых встреч!».

По данным приемной Минспорта Кузбасса, обязанности министра теперь временно возложены на Александра Александровича Боксгорна. В информации, размещенной на официальном сайте ведомства, упоминается, что Боксгорн ранее занимал должность заместителя министра физической культуры и спорта Кузбасса, а также руководил управлением подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.