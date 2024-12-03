Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» пройдет в Люберцах

Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста в 25 городах России, посвященный военнослужащим-участникам специальной военной операции, пройдет 8 декабря в Люберцах. Округ станет главной площадкой турнира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы соревнований — спортивно-патриотический клуб «Ярополк», Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация ветеранов СВО.

В рамках турнира пройдут состязания по 15 видам единоборств. В соревнованиях примут участие порядка 8 000 спортсменов из 25 городов в возрастных категориях от 8 лет до 21 года.

Телемост между участвующими субъектами и прямая трансляция мероприятий турнира позволят одновременно увидеть многообразие видов единоборств, навыки и умения талантливых юных спортсменов, услышать истории подвигов участников СВО.

В Люберцах пройдут соревнования по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий.

Также для зрителей будут работать площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, разборки и сборки автомата, выставка инженерно-саперного вооружения. Кроме того, зрители и участники турнира смогут написать письмо российскому солдату, которое доставят в зону СВО вместе с посылками на фронт.

Почетными гостями турнира станут титулованные спортсмены, общественные и военные деятели, которые поделятся своим опытом.

На церемонии открытия в Люберцах для всех участников выступит певица Татьяна Куртукова с песней «Матушка Земля».

Вход на все площадки турнира свободный.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.