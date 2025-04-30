Межрегиональный этап чемпионата профессионального мастерства прошел в Жуковском

сегодня в 10:35

Межрегиональный этап чемпионата профессионального мастерства по компетенции «Цифровой электропривод» прошел на базе жуковского структурного подразделения колледжа «Московия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Цифровой электропривод» проводился в двух категориях — «студенты» и «юниоры». В нем приняли участие конкурсанты из Республики Татарстан, Пермского края, Санкт-Петербурга, Тюменской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Оренбургской и Московской областей.

В ходе Чемпионата конкурсантам предстояло выполнить задания по пяти модулям.

В категории «Студенты» победителем стал Данил Андрианов (Республика Татарстан), серебро досталось Сергею Варлакову (Тюменская область), третье место у Даниила Клименко (Московская область)

В категория участников «Юниоры» золото завоевал Ильназ Гимадиев (Республика Татарстан), второе место у Сергея Жукова (Московская область), бронза — у Марка Шнейдер (Оренбургская область).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.