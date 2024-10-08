Соревнования по плаванию для ветеранов СВО пройдут 21 ноября в Истре

Решение о проведении соревнований по плаванию для ветеранов спецоперации приняли 7 октября руководитель «Академии плавания» Андрей Арбузов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Мероприятие состоится 21 ноября в спортивном центре «Арена-Истра». Участниками соревнований станут около 50 ветеранов СВО из Московской области и пяти соседних регионов.

«Фонд „Защитники Отечества“ помогает ветеранам в прохождении реабилитации и вовлекает их в спорт, в том числе паралимпийский. Когда к нам обратился Андрей Арбузов с идеей провести соревнования, мы сразу же его поддержали. Уникальность соревнований в том, что его участниками являются не профессиональные спортсмены, а любители. Это уникальная возможность для них преодолеть себя, пообщаться со своими боевыми товарищами и получить положительные эмоции», — сказала Ольга Ермакова.

Участникам соревнования будет предложено преодолеть дистанцию в 50 метров свободным стилем. Отдельное внимание уделят ветеранам с инвалидностью — для этой категории ветеранов организуют отдельный заплыв.

По словам руководителя «Академии плавания» Андрея Арбузова, плавание — это отличный способ реабилитации для бойцов, получивших ранения.

«Совместно с нашей командой мы придумали этот проект. Сначала он должен был быть локальным, Подмосковным. А когда об этом узнали все, то он стал межрегиональным. Многие готовы выступить на этих соревнованиях, потому что это будет объединять общество, создавать спортивное сообщество. Также мы пригласили на соревнования 5 олимпийских чемпионов чтобы поддержать бойцов. И, помимо этого, чтобы замотивировать ребят, мы сделали хороший призовой фонд. Надеемся, что все получат, в первую очередь, прекрасные эмоции, пообщаются, и всё будет здорово. Будет праздник!» — сказал Андрей Арбузов.

На базе академии уже несколько месяцев бесплатно занимаются ветераны СВО. Результатами реабилитации они поделились на встрече оргкомитета соревнований.

«Я прохожу реабилитацию в Академии с августа. Вода помогает не только физически, но и духовно. После занятий у меня начала полностью распрямляться рука. Боли уходят, мышцы расслабляются. Начал плавать кролем», — отметил Павел, ветеран СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.