Международный союз конькобежцев (ISU) не включил фигуристов из РФ в турниры

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил российских фигуристов в списки участников престижной серии Гран-при сезона 2026-27. Организация официально объявила составы и распределение по этапам соревнований мирового класса, которые пройдут осенью и зимой этого года, говорится на ее сайте .

Всего в серии примут участие около 150 спортсменов со всего мира, включая действующих олимпийских чемпионов и триумфаторов мировых первенств. Среди государств, чьи представители выступят в мужском и женском одиночном катании, значатся США, Япония, Бельгия, Эстония, Южная Корея, Казахстан и Франция. В соревнованиях спортивных пар за медали поборются фигуристы из Германии, США, Канады, Японии и Венгрии.

В дисциплине танцев на льду перед зрителями выступят дуэты, представляющие Францию, США, Великобританию, Литву и Испанию. Также дебютирует новое поколение восходящих звезд из юниорского катания.

В новом сезоне серия Гран-при будет охватывать шесть этапов на трех континентах и начнется в конце октября. Мероприятия пройдут во французском Анже с 23 по 25 октября, канадской Келоуне с 30 октября по 1 ноября, китайском Шэньчжэне с 6 по 8 ноября, американском Эверетте с 13 по 15 ноября, финских Хельсинки с 20 по 22 ноября и японском Токио с 27 по 29 ноября.

По итогам этих шести этапов лучшие фигуристы (по шесть одиночников и пар в каждой дисциплине), набравшие наибольшее количество очков, сразятся за главный трофей в финале серии. Решающий турнир Гран-при ISU примет китайский город Чунцин с 10 по 13 декабря.

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