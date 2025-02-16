Международный фестиваль рыбалки состоится в Нижегородской области

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В Нижегородской области в 16-й раз пройдет международный фестиваль «Чкаловская рыбалка», поучаствовать в котором смогут не только россияне, но и граждане любых государств с 1 марта 2025 года, сообщает pravda-nn.ru .

На берегу реки Санахта возле городской пристани Чкаловска соберутся любители зимней рыбалки из разных стран. Шестнадцатый международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка» распахнет свои двери 1 марта для всех желающих, независимо от их гражданства.

Организаторы подготовили насыщенную программу развлечений. Гости смогут не только посоревноваться в рыбной ловле, но и посетить увлекательные мастер-классы. Опытные рыбаки поделятся секретами изготовления снастей, а знатоки научат варить настоящую уху.

Особым украшением фестиваля станет кулинарный театр, где шеф-повара известных нижегородских ресторанов продемонстрируют свое мастерство. Участников также ждет колоритная выставка «Рыбный базар», познавательные экскурсии и прогулки по живописной «Василевой слободе».

На мероприятие вновь приглашен Виктор Бычков — актер, полюбившийся зрителям по роли егеря Кузьмича в популярной комедии «Особенности национальной охоты». Главный приз соревнований включает денежное вознаграждение и современный мотобуксировщик.