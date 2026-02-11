Международный фестиваль «Российская шахматная корона» пройдет в Подмосковье

Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона» с призовым фондом 7,5 миллионов рублей пройдет в отеле «Гринвуд» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В программу фестиваля войдут четыре турнира: турнир A по классическим шахматам для участников с рейтингом 2050+ и возможностью выполнения норм международных званий, а также открытые соревнования по быстрым шахматам (B), блицу © и классике для всех желающих (D). Всего в фестивале примут участие представители порядка 20 стран, среди которых Аргентина, Индия, Киргизия, Куба, Таиланд, Лаос, Непал и другие.

Турниры A и D пройдут в формате 10 туров с контролем времени 1,5 часа на партию с добавлением 30 секунд на ход. Турнир B состоится по системе 9 туров с контролем 10+5, а турнир C ­– 11 туров с контролем 3+2.

Параллельно с фестивалем в отеле пройдет Шахматный лагерь Сергея Карякина, где участники смогут совместить игру в турнире и тренировочную программу с ведущими тренерами России. В программе запланированы очные и онлайн-тренировки, сеансы одновременной игры, мастер-классы и практические разборы партий. Занятия проведут специалисты, работающие с онлайн-школой Сергея Карякина и сборными командами Московской области, включая международных гроссмейстеров и мастеров. Также участники лагеря получат возможность пообщаться с известными шахматистами, которые приедут на фестиваль. Подробнее о лагере и регистрации можно узнать на сайте.

Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона» будет проходить с 17 по 28 февраля 2026 года по адресу: Московская область, Красногорск, пгт. Путилково, территория «Гринвуд», строение 24. Подробная информация о фестивале и регистрации доступна на официальных ресурсах организаторов.

