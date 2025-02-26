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Международные соревнования по кекусинкан «Кубок наций» пройдут 9 марта в Москве

В Москве 9 марта состоятся международные соревнования по кекусинкан «Кубок наций», передает пресс-служба организаторов. Соревнования пройдут во Дворце Ирины Винер.

Для посещения мероприятия, всем посетителям соревнований необходимо пройти регистрацию. Она доступна по ссылке ( https://spp-ivolga.timepad.ru/event/3226708/ ).

Для входа в здание при себе нужно иметь паспорт.

При себе посетителям и болельщикам запрещается иметь взрывчатые вещества, оружие, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, ядовитые, отравляющие вещества, стеклянные контейнеры и бутылки и т. д.

Международные соревнования по кекусинкан — Кубок Наций проводятся в статусе официальных и включены в единый календарный план министерства спорта Российской Федерации.

Соревнования проходят в рамках проекта СПП «Иволга» — «Объединение развитие спорт». Цель проекта — объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека.