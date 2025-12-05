Международная федерация самбо вернула России право на флаг и гимн

Российские самбисты будут выступать с национальной символикой

Исполнительный комитет FIAS принял решение, согласно которому с 1 января 2026 года российские самбисты смогут участвовать в международных соревнованиях под эгидой федерации с использованием государственной символики России, сообщает ТАСС .

Решение отменяет действовавшие с марта 2022 года ограничения, когда атлеты выступали под нейтральным флагом FIAS.

Как заявил президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, этот шаг чрезвычайно важен для развития спорта и признания самбо как части национальной идентичности России.

Вид спорта, официально признанный в РФ национальным и приоритетным с 2003 года, продолжает движение к цели включения в программу Олимпийских игр, получив постоянное признание МОК в 2021 году, добавил Елисеев.

