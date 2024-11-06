Медвежье-Озерские футболисты заняли призовые места на чемпионате Подмосковья

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В сезоне 2024 года завершился чемпионат Московской области по футболу, который проходил на протяжении шести месяцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спортивный клуб «Медвежьи Озера» представил шесть футбольных команд разных возрастных категорий. Три из них заняли призовые места, что стало отличным результатом для клуба.

Команда 2007/08 годов рождения под руководством тренера-преподавателя Олега Александровича Михайловичева завоевала почетное первое место в турнирной таблице. За сезон команда провела 18 матчей, забила 74 мяча и набрала 49 очков. Михаил Ужбаноков стал лучшим бомбардиром, забив 26 мячей и 7 пенальти, Илья Сунцов — 12 голов, а Тимофей Захаров — 9 голов.

Команда 2009/10 годов рождения под руководством Михаила Анатольевича Цыброва заняла второе место, забив 62 гола за сезон. Артем Милентьев стал лучшим бомбардиром с 18 голами, Федор Ужбаноков — с 11 голами, а Никита Добрицкий — с 9 голами.

Команда 2013 года рождения заняла второе место в своей возрастной категории, забив 52 мяча за сезон. Александр Тюшев стал лучшим бомбардиром, забив 16 голов, Никита Лаушкин — 10 голов, а Максим Васильев — 8 голов. Тренер-преподаватель команды — Михаил Анатольевич Цыбров.

Команда 2014 года рождения заняла пятое место под руководством Ирины Андреевны Сменчуговой.

Команды 2011, 2012 и 2015 годов рождения заняли седьмое, восьмое и девятое места соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.