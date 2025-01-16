Медработники Подмосковья смогут принять участие в XXXI профсоюзной спартакиаде

В перечень соревнований этого года войдут следующие спортивные игры и состязания: пейнтбол, лыжные гонки, армрестлинг, стритбол, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, футбол, кросс, гиревой спорт, перетягивание каната, соревнование «спортивных семей», волейбол и триатлон.

«Первые соревнования пройдут уже 18 января по интеллектуальному триатлону. Там участники смогут продемонстрировать умение играть в шахматы, шашки и дартс. Приглашаются команды от учреждений в составе четырех человек — двух мужчин и двух женщин», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Обкома Виталий Еременко.

Проверить свои силы в интеллектуальном триатлоне можно будет по адресу: г. о. Раменское, ул. Гурьева, д. 1а, ДК «Орбита». Начало состязаний в 11:00. Заявки на участие принимаются по электронной почте: mooop.sportakiada@mail.ru. Копию письма необходимо направить на почту областного комитета: mail@mooprz.ru.

Более подробно с расписанием соревнований можно ознакомиться на сайте областной организации профсоюза работников здравоохранения. В Положении о спартакиаде, опубликованном на сайте, указано описание всех мероприятий. Даны контакты для связи по дополнительным вопросам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.