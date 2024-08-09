Медработники Подмосковья примут участие в перетягивании каната и гиревом спорте

В рамках XXX спартакиады союза «Московское областное объединение профсоюзов» в п. Ильинский, на стадионе «Авангард» 7 сентября пройдут спортивные состязания по перетягиванию каната и гиревому спорту. Участие могут принять все желающие медицинские работники Московской области, являющиеся членами профсоюза работников здравоохранения РФ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В состав команды по перетягиванию каната войдут шесть спортсменов, два запасных и тренер-преподаватель. Соревнования будут проходить до двух побед. Всего будет три попытки. Желаемая обувь — кеды и кроссовки. Отдых между попытками — две минуты», — рассказал о правилах заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко.

В состав команды для участия в гиревом спорте войдут пять спортсменов. Для них будут доступны четыре весовые категории: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. Вес самой гири — 24 кг. Призовые места будут определяться по сумме движений рук спортсменов — от участников требуется делать рывки левой и правой руками поочередно.

Более подробную информацию о том, как зарегистрироваться для участия в спартакиаде и какие документы нужны, можно получить на сайте Обкома по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.