Медина из «Спартака» не может найти новый клуб из-за высоких зарплатных ожиданий
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Из-за высоких зарплатных ожиданий 28-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины, выступающего за «Спартак», его агентам пока не удается договориться о его переходе в другую команду, сообщает Metaratings.ru.
Оклад Медины в «Спартаке» составляет 1,6 миллиона евро. Клубы, проявляющие интерес к футболисту, не готовы предложить ему аналогичные условия. При этом руководство «Спартака» не рассматривает вариант расторжения действующего соглашения с игроком по своей инициативе.
Медина присоединился к «Спартаку» в июле 2023 года, перейдя из ЦСКА. За время своего пребывания в команде он отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами в 58 сыгранных матчах.
По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.