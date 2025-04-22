Медали завоевали люберецкие спортсмены на всероссийских соревнованиях по самбо

Три медали различного достоинства завоевали представители Федерации самбо городского округа Люберцы на XI всероссийских соревнованиях по самбо «Памяти Заслуженного тренера России Г. Ф. Шахова» среди юношей 12-14 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они прошли в минувшие выходные в Рыбинске Ярославской области. В соревнованиях приняли участие 170 самбистов из 12 регионов России.

«Спортсмены Федерации самбо Люберец достойно представили Московскую область на турнире и заняли три призовых места. Магомед Идрисов завоевал золотую медаль и заработал путёвку на первенство России, Глеб Грунин и Тимур Прошкин — бронзовые награды. Поздравляю спортсменов и их тренеров — Кирилла Рыбинкина, Руслана Киселёва, Алексея Шкорова и Павла Худякова», — рассказал вице-президент Федерации самбо Московской области, председатель Федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков.

Он также добавил, что в шаге от пьедестала остановились ещё два спортсмена окружной Федерации: Никита Фёдоров и Амир Хидиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.