Матвей Лебедев из Рузского округа вошел в десятку лучших на первенстве России по тхэквондо

С 7 по 13 февраля 2026 года в Рязани прошло Первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 15–17 лет. В соревнованиях участвовали более 900 спортсменов из 59 регионов страны.

Матвей Лебедев, представляющий спортивную школу «Руза» Рузского округа, занял девятое место в весовой категории свыше 78 кг. Таким образом, он вошел в десятку сильнейших участников турнира.

Глава Рузского округа Александр Горбылев отметил, что успех Матвея — результат его таланта и упорства, а также профессиональной работы тренера Даяны Алиевой. Он пожелал спортсмену дальнейших побед и развития в спорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.