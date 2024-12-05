Материально-техническую базу обновили в подмосковной СШОР

Для обеспечения качественного обслуживания футбольных полей с искусственным газоном на средства субсидии министерства спорта Московской области приобретены два трактора с навесным и прицепным оборудованием для ухода за газоном, бункеры для внесения специализированного засыпного материала для искусственных газонов, специальные щетки для расчесывания полей, новые высококачественные футбольные ворота с противовесами для команд футболистов разного возраста.

Также для футболистов были приобретены футбольные манекены, позволяющие разнообразить тренировочный процесс.

По итогам 2023 года СШОР «Метеор» вошла в топ-5 лучших спортивных школ Московской области. А большие достижения — это не только тренерский труд и успехи детей, но и качественное обеспечение и своевременное оснащение мест проведения тренировок и соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.