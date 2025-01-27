Матчи седьмого тура первенства округа Люберцы по футзалу пройдут 28 января

Матчи седьмого тура Первенства городского округа Люберцы по футзалу пройдут 28 января во Дворце спорта «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первую игру проведет дебютант турнира ФК «Балятино» (п. Октябрьский) и ФК «Гэлакси» (г. Люберцы). Оба коллектива представляют мастера формата 11 на 11. Начало встречи в 21:00.

Второй матч подведет итог тура: в нем сыграют футболисты люберецкого «Торпедо» и представители ФК «Урожай» (п. Томилино). Черно-белые расположились на промежуточном втором месте и постараются вернуть себе лидерство. Томилинцы — аутсайдеры турнира, с чем категорически не согласны. Игра обещает быть зрелищной и бескомпромиссной. Начало в 22:00.

Предыдущий матч тура, в котором встречались ФК «Гефест-Некрасовка» (г. Москва) и ФК «Джога» (г. Люберцы) закончился крупным поражением москвичей. Итоговый счет 3:11.

В еще одной игре седьмого тура футболисты ФК «Орбита» (г. Дзержинский) также не смогли ничего противопоставить ФК Новокрасково «Дизель-Хард» (п. Красково). Дзержинцы проиграли со счетом 3:7. Футболисты «Дизеля» в настоящее время возглавляют турнирную таблицу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.