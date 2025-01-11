Матч Легенд хоккея в Пушкине переносится из-за погодных условий

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Дата второй игры нового зимнего сезона проекта «Выходи во двор» в городе Пушкино меняется из-за погодных условий. Запланированная на 11 января 2025 года встреча звезд с любительской сборной переносится, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В связи с установившейся теплой погодой провести мероприятие на открытом льду не представляется возможным. Новая дата проведения игры в Пушкинобудет объявлена дополнительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.