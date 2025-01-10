Матч Легенд хоккея в Пушкине перенесли из-за погодных условий

Матч Легенд хоккея с любительской сборной в Пушкине, которая была запланирована на 11 января, переносится в связи с погодными условиями, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В связи с установившейся теплой погодой провести мероприятие на открытом льду не представляется возможным», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что новая дата проведения матча в Пушкине будет объявлена дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.