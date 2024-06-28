Мастера спорта помогли жуковским долголетам провести зарядку
Фото - © Мастера спорта помогли жуковским долголетам провести зарядку/Администрация г.о. Жуковский
В подмосковном Жуковском прошла акция «Зарядка долголетов», сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Мероприятие состоялось для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет в рамках реализации проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».
Зарядку провели жуковские спортсмены: мастер спорта по спортивной гимнастике, участница открытия «Олимпиады-80» в Москве Ирина Преображенская и кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Татьяна Аллянова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также глава региона сообщал, что в Подмосковье развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.