Мастера спорта помогли жуковским долголетам провести зарядку

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В подмосковном Жуковском прошла акция «Зарядка долголетов», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие состоялось для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет в рамках реализации проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».

Зарядку провели жуковские спортсмены: мастер спорта по спортивной гимнастике, участница открытия «Олимпиады-80» в Москве Ирина Преображенская и кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Татьяна Аллянова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава региона сообщал, что в Подмосковье развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.