Мастер спорта из Ленинского округа одержал победу в международных соревнованиях

Мастер спорта России Валентин Ким представлял Ленинский городской округ на международных и всероссийских соревнованиях «Петербургская осень» по каратэ, которые проходили с 20 по 22 сентября в Санкт-Петербурге, где он занял 1 место. Спортсмен выступал в составе сборной Московской области, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Подготовку проходил на базе своего клуба „BRAVE“ под руководством тренера Сергея Крылкова. Ко всем соревнованиям подхожу с холодной головой. Моя задача — это выйти на татами, выполнить поставленные задачи тренера, показать себя в лучшей форме и исправить ошибки прошлых соревнований. Каждая победа — это не только результат, но и возможность продолжать учиться и расти», — сказал спортсмен Валентин Ким.

В петербургских соревнованиях приняли участие 1500 спортсменов из 35 регионов России и 16 стран. Сборная Московской области стала одной из самых результативных команд, которая завоевала 16 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей.

«Всю свою жизнь я посвятил спорту. Каждый день — это новый вызов, новая возможность стать лучшей версией себя. Хочу быть примером для нашего подрастающего поколения. Сейчас эти соревнования являются для меня одной из ступеней для выполнения мастера спорта международного класса. На данном этапе прохожу подготовку к международному масштабному турниру, который будет проходить 8 ноября в нашей столице», — поделился с пресс-службой спортсмен.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.