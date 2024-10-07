Масштабный забег прошел в Ногинске

сегодня в 13:31

Каждую субботу в Ногинском городском парке проводятся бесплатные забеги на 5 км с фиксацией времени для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Каждый, вне зависимости от возраста и физической формы, может присоединиться к этому движению.

В этот раз организаторы решили подготовить для постоянных участников и новичков что-то особенное — тематический старт в стиле 90‑х.

Утро для участников началось с бодрой разминки на площадке у сцены, далее — брифинг и старт на 5 километров.

Праздничная программа на этом не заканчивалась. Участников еще ждали активности: конкурсы, викторина, чаепитие, фотозона.

Каждый мог сфотографироваться на фоне атрибутики из 90-х, поиграть в приставку и попробовать праздничный торт.

Прохладная погода и раннее утро не остановили бегунов и любителей спорта. Тематический старт собрал почти 200 человек. Возраст участников — от 1 года до 85 лет. Не остались в стороне и участники проекта «Активное долголетие». Самые активные тоже решили встретить утро субботы на старте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.