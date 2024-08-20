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Масштабный велопробег в честь Дня Государственного флага РФ пройдет в Люберцах

Масштабный велопробег в честь Дня Государственного флага РФ пройдет в городском округе Люберцы в четверг, 22 августа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начнется маршрут в Томилинском лесопарке на территории городского округа Дзержинский, финишируют участники в парке «Лесная опушка» Люберец.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 10 км.

Всем желающим принять участие в заезде необходимо иметь свой велосипед.

Регистрация на месте старта начнется с 11:30, а в 12:00 — начало велопробега.

На финише всех гостей и участников праздника будет ждать развлекательная и культурная программы, а также тематические мастер-классы.

Мероприятие пройдет в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.