Масштабный велопробег в честь Дня Государственного флага РФ пройдет в Люберцах
Фото - © Администрация г.о. Люберцы
Масштабный велопробег в честь Дня Государственного флага РФ пройдет в городском округе Люберцы в четверг, 22 августа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Начнется маршрут в Томилинском лесопарке на территории городского округа Дзержинский, финишируют участники в парке «Лесная опушка» Люберец.
Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 10 км.
Всем желающим принять участие в заезде необходимо иметь свой велосипед.
Регистрация на месте старта начнется с 11:30, а в 12:00 — начало велопробега.
На финише всех гостей и участников праздника будет ждать развлекательная и культурная программы, а также тематические мастер-классы.
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