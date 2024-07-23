Mash: онлифанщица из России будет нести знамя Кипра на Олимпиаде в Париже

Легкоатлетка Елена Куличенко из подмосковного Одинцова должна нести знамя Кипра на летней Олимпиаде в Париже, но ее заподозрили в наличии аккаунта на сайте для взрослых, сообщает Mash .

21-летняя спортсменка выступает за Кипр, гражданство которого получила три года назад. Ее выбрали знаменосцем на Олимпиаде в Париже. Но выяснилось, что у девушки есть аккаунт на OnlyFans. Об том все узнали за три дня до соревнований.

Сейчас Елена тренируется в США, откуда, предположительно, и выставляет контент. Чтобы избежать скандала, Олимпийский комитет Кипра попросил легкоатлетку удалить аккаунт, где опубликованы фото- и видеоматериалы с ее голым изображением.

Однако спортсменка отказалась это делать. По ее словам, аккаунт принадлежит стороннему лицу, которое сгенерировало контент эротического содержания с помощью нейросети.

На данный момент страничка Елены на OnlyFans все еще активна.