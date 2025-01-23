«Марафон зарядок» проводят на Среднем Урале

Около 200 человек посетили массовую зарядку в Екатеринбурге

На Среднем Урале начался «Марафон зарядок». В Екатеринбурге порядка двухсот человек одновременно выполнили 10-минутный комплекс упражнений, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Студенты размялись и настроились на учебный процесс под руководством профессиональных спортсменов, включая чемпиона Европы по боксу Евгения Чупракова.

«Это было реально круто, масштабно, интересно и это нужно нам всем. Это обычное кардио, движение экстрим. Отлично», — отметил он.

Массовые зарядки сейчас проходят по всей стране в рамках общественного движения «Здоровое Отечество». Проект направлен на возрождение традиции ежедневной зарядки и формирование здоровой личности. Упражнения проводятся на площадках спортивных и культурных мероприятий, объединяя всех участников.

Главная цель — донести до каждого, что здоровый образ жизни включает не только физическое, но и ментальное, нравственное, духовное здоровье. Все эти аспекты очень важны, заявила исполнительный директор движения «Здоровое Отечество» Дарья Автономова.