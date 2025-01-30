«Ман Сити» вышел на матч ЛЧ под трек русских рэперов и добыл важнейшую победу

«Ман Сити» вышел на матч ЛЧ под трек «Дайте пацанам посчитать потери» и выиграл

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» опубликовала видео, как футболисты клуба идут на матч Лиги чемпионов под песню российских рэперов «Положение». В том матче игроки одержали волевую победу и пробились в плей-офф еврокубка, сообщает «Первый спорт» .

В соцсетях клуб показал приехавших на матч футболистов, сопроводив видео ремиксом трека «Положение» от исполнителей Dior и Samo. На кадрах игроки «Ман Сити» шли на встречу против бельгийского «Брюгге».

«Так дайте пацанам посчитать потери — суммы на нули, погибают на сцене», — поется в песне.

По итогу подопечные Пепа Гвардиолы, которые к началу второго тайма уступали со счетом 0:1, победили соперников со счетом 3:1. Благодаря волевой победе «Манчестер Сити» избежал вылета из Лиги чемпионов и пробился в стыки турнира.