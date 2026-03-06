Маминов высказался о возможном матче России и Узбекистана

«Не буду ничего советовать РФС. Если решат играть с Узбекистаном, значит, это хорошая идея. Руководство союза лучше знает, с кем играть сборной России. У руководителей есть понимание графика и требования к соперникам. Их ведь тоже надо выбирать в зависимости от игровых циклов и стадий чемпионата. Сейчас России особо не с кем играть. Хорошо, что у сборной России вообще есть соперники. И команда собирается в одном месте», — отметил футболист.

Сборная РФ начнет 2026 год BetBoom матчем против сборной Никарагуа, который состоится в Краснодаре 27 марта. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

31 марта российская сборная встретится с командой Мали. Эта встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00. Мали является четвертьфиналистом Кубка Африки.

В завершившемся 2025 году сборная России провела десять товарищеских матчей BetBoom. Результатом стали шесть побед, одно поражение и три ничьи. Стоит отметить, что команда под руководством Валерия Карпина с февраля 2022 года лишена права выступать в турнирах УЕФА и ФИФА.

