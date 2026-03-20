Мамаев назвал Мойзеса потерей для ЦСКА после отстранения

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Павел Мамаев прокомментировал отстранение защитника Мойзеса от тренировок с основной командой «армейцев» после конфликта с главным тренером Фабио Челестини, сообщает Metaratings.ru .

Мамаев подчеркнул, что ни один футболист не может быть выше команды и тренер вправе принимать жесткие решения.

«Ни один игрок никогда не будет выше команды. Может, был какой-то момент неуважения в диалоге, раз произошла такая реакция. Вряд ли это было на пустом месте. Тренер берет на себя ответственность за отстранение», — сказал футболист.

По его словам, Мойзес является потерей для ЦСКА, однако подобные ситуации случаются в любом клубе. Мамаев добавил, что игроки приходят и уходят, а команда остается, и выразил уверенность, что московский клуб справится с текущими трудностями.

Ранее стало известно об отстранении Мойзеса. Контракт 31-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 6 млн евро.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков после 21 тура и потерпев четыре поражения подряд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.