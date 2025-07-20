Максим Ликсутов: 150 тыс человек посетили фестиваль «Олимпийская Москва»

Участие в фестивале было бесплатным и открытым для всех возрастов. В этот день Садовое кольцо, свободное от автомобилей, превратилось в пространство для активного отдыха. Вдоль всего кольца были организованы 12 тематических площадок, посвященных различным видам спорта, а главными точками притяжения стали Зубовская и Кудринская площади.

Фестиваль посетили именитые спортсмены, которые провели мастер-классы и поделились своим опытом. Приветственную речь на фестивале произнес Мастер спорта СССР, факелоносец Олимпиад 1980 и 2014 годов Рамир Курамшин. Теннисистка, заслуженный мастер спорта Светлана Кузнецова провела общую зарядку для всех желающих, а к олимпийской чемпионке Анне Щербаковой можно было присоединиться на занятии на велотренажерах. Кроме того, легендарные футбольные тренеры Олег Романцев и Валерий Газзаев провели сессию вопросов и ответов, пообщавшись с поклонниками футбола.

Еще одним событием фестиваля стала эстафета олимпийского огня. Факелоносцы, среди которых были олимпийский чемпион Никита Нагорный и серебряный призер Олимпиады-80 Нина Трофимова, вместе с участниками фестиваля пронесли олимпийский огонь по Садовому кольцу. В конце над головами зрителей поднялся надувной Мишка — талисман Олимпийской команды России. Завершился фестиваль выступлениями артистов L’one и Navai.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание развитию спорта и проходит множество мероприятий, которые приобщают москвичей к здоровому образу жизни.Например, Департамент транспорта столицы регулярно проводит велофестивали, и с каждым годом они привлекают все больше участников. Кроме того, в рамках проекта „Лето в Москве“ сегодня состоялсяпервый спортивный фестиваль „Олимпийская Москва“, принять участие в котором могли не только велосипедисты, а все любители активного досуга. К празднику присоединилось более 150 тысяч жителей и гостей города. Уверен, что это событие станет доброй традицией», — подчеркнул Максим Ликсутов.