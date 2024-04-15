Макрон резко ответил на призыв отстранить Израиль от Олимпиады

Макрон о призывах отстранить Израиль от Игр: его нельзя назвать нападающим

Французский лидер Эмманюэль Макрон подчеркнул, что израильские атлеты будут принимать участие в Олимпийских играх, а также назвал их «проводниками мира», сообщает «Коммерсант» .

Так президент Франции ответил на призывы местных депутатов отстранить Израиль от участия в Играх из-за конфликта в секторе Газа.

«Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и защиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападающим», — считает Макрон.

Он высказал надежду, что израильские спортсмены будут проводниками мира, потому что им нужно будет конкурировать с другими атлетами с Ближнего Востока. Еще французский лидер призвал участников Игр быть порядочными и не делать неуважительных комментариев в адрес других спортсменов.

Летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.