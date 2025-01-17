Махачев будет драться с Мойкано вместо Царукяна

Арман Царукян получил травму во время коррекции веса и не сможет выступить против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, пишет РБК .

Поединок считался бы выставочным на турнире UFC 311 в американском Лос-Анджелесе в ночь на 19 января.

Однако Царукян не пришел на традиционную церемонию взвешивания. Боец травмировал спину во время занятий по снижению веса.

«Его здоровью ничто не угрожает, но выходить на бой с такой травмой было нереально», — об этом агентству ТАСС сообщили в штабе единоборца.

Новым соперником Махачева будет 35-летний бразилец Ренато Мойкано, выступающий в легком весе.