«Лыжня России-2025» переносится на неопределенный срок в Подмосковье

Традиционный старт «Лыжни России» в Московской области переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями. Новая дата проведения мероприятия будет назначена позже, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Ранее предполагалось, что 43-ий всероссийский старт «Лыжня России» состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

Установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы для проведения самого массового старта страны. О регламенте работы комиссии будет сообщено дополнительно.

Регистрация на мероприятие открыта на портале Госуслуги. Для участия в лыжном забеге в Подмосковье доступны 15 000 слотов. Выйти на старт «Лыжни России» могут все желающие в возрасте от 12 лет. Для лыжников будет подготовлена одна дистанция — 10 километров.

«Лыжня России» — традиционно одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. С 1982 года на старт по всей стране выходят сотни тысяч единомышленников, неравнодушных к лыжам, здоровому и активному отдыху. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Суммарно в гонке участвуют свыше полумиллиона человек более чем в 70 регионах России. Мероприятие проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.