Лыжница Подмосковья завоевала «бронзу» на первенстве России

Представительница Московской области заняла третье место на первенстве России среди юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

42 спортсменки стали участницами масс-старта на 30 км классическим стилем. В гонке среди юниорок третьей финишировала спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина.

Первенство России среди юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам прошло 11 апреля 2024 года в г. Апатиты (Мурманская область). 12 апреля последний комплект первенства России по лыжным гонкам разыграют юниоры. Масс-старт на 50 км классическим стилем пройдет в Мончегорске. Всего в первенстве России по лыжным гонкам принимают участие 195 спортсменов.

Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.