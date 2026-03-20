Лыжница из Подмосковья взяла бронзу первенства России

Бронзовую медаль первенства России по лыжным гонкам завоевала спортсменка из Подмосковья Екатерина Шибекина. Она стала третьей в гонке свободным стилем на 10 км на соревнованиях, которые проходят с 17 по 22 марта 2026 года в Кировской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Екатерина Шибекина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры, показала третий результат в гонке свободным стилем на дистанции 10 км.

Победу одержала Алина Пеклецова из Вологодской области. Серебряную медаль завоевала москвичка Екатерина Никитина.

В соревнованиях участвуют более 300 лыжников из 36 регионов России. 21 марта спортсмены выступят в эстафетах.

Первенство России проходит в сельском поселении Чепецкое Кировской области в рамках государственной программы «Спорт России». Турнир является отборочным этапом для формирования состава сборной Российской Федерации на следующий сезон.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.