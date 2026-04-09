Лыжница из Подмосковья выиграла первенство России в Апатитах

Спортсменка из Московской области Маргарита Антонова завоевала золото первенства России по лыжным гонкам среди юниорок 19–20 лет. Соревнования проходят 8–9 апреля 2026 года в Апатитах Мурманской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница СШОР «Истина» из Истры Маргарита Антонова стала лучшей в гонке на 30 км классическим стилем с масс-старта. Она преодолела дистанцию за 1:22:22.4.

Серебряную медаль завоевала спортсменка из Тюменской области с результатом 1:23:26.0, бронзу — лыжница из ХМАО-Югры, показавшая время 1:23:29.3. Подмосковная спортсменка грамотно распределила силы по ходу дистанции, сохранила высокий темп и уверенно финишировала первой.

Первенство России по лыжным гонкам проходит с 8 по 9 апреля 2026 года в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.