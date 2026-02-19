Лыжник Филиппов первым среди россиян выиграл медаль на Олимпиаде-2026

сегодня в 17:01

Ски-альпинист из России Никита Филиппов пришел вторым в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026. Таким образом, он выиграл серебряную медаль, сообщает ТАСС .

Первым пришел Ориоль Кардона Коль из Испании. Третье место занял француз Тибо Ансельме.

Филиппов стал первым из российских спортсменов, кто выиграл медаль на Олимпийских играх в Италии.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля. Соревнования проходят в итальянских областях Венето и Ломбардия.

