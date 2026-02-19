Лыжник Филиппов первым среди россиян выиграл медаль на Олимпиаде-2026
Фото - © Федерация альпинизма России/РИА Новости
Ски-альпинист из России Никита Филиппов пришел вторым в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026. Таким образом, он выиграл серебряную медаль, сообщает ТАСС.
Первым пришел Ориоль Кардона Коль из Испании. Третье место занял француз Тибо Ансельме.
Филиппов стал первым из российских спортсменов, кто выиграл медаль на Олимпийских играх в Италии.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля. Соревнования проходят в итальянских областях Венето и Ломбардия.
